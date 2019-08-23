В Сертолово на рассвете загорелась баня

Баня площадью 40 кв. метров загорелась в СНТ Заозерное Сертоловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти. Пожар произошел ранним утром 23 августа.

Сообщение о возгорании бани на 36-м километре Выборгского шоссе поступило в 4 утра. С огнем боролись семь человек и две единицы техники, уточнили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти.

Информация о пострадавших, по данным спасательного ведомства, не поступала. Справиться с пламенем удалось в 5:07 утра. Пожар был полностью ликвидирован.

Причина возгорания неизвестна. Ведется дознание по произошедшему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о другом пожаре в Ленобласти. В ночь на 23 августа в деревне Проголь Тихвинского района загорелась баня площадью 96 кв. метров. На месте работали семь пожарных и две единицы техники МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.