В Петербурге стали покупать меньше новых автомобилей

В Петербурге с апреля сокращается число проданных легковых и легких коммерческих автомобилей. В июле автодилеры продали всего 12 тысяч 27 авто (минус 4% к июню). Всего в период января-июля этого года в Санкт-Петербурге продали 85 848 автомобилей (минус 2% к 2018 г), сообщает аналитическое агентство Auto-Dealer-СПб.

Одновременно с общим падением продаж автомобилей, в июле нарастили свои продажи шестнадцать марок из списка тридцати самых продаваемых. В первой десятке ТОП-марок больше автомобилей продали семь брендов. При этом Toyota даже обошла Mitsubishi, заняв в списке Auto-Dealer-СПб восьмое место.

В 2019 году на расклад сил на рынке автодилеров значительно повлиял неожиданный уход из России компании Ford, что фактически перетрясло весь автобизнес Петербурга. Дилеры этой марки были вынуждены срочно искать замену, в автосалонах появились новые бренды. Вполне вероятно, что вторая половина 2019 года принесет рынку автодилеров много сюрпризов. Все увереннее себя чувствуют китайские бренды, которые теперь предлагают даже премиальные автомобили. Именно на производителей из Поднебесной делают сейчас ставку некоторые автодилеры Северной столицы.

Петербургский рынок автомобилей занимает значительное место в общем объеме продаж новых машин: в 2019 году доля составила 8,9% (в 2018 году – 8,8%).

В ТОП-10 по версии аналитиков в 2019 году входят: Kia, Hyundai, Lada, Renault, VW, Skoda, Ford, Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz.