Школьники из Приморска исцарапали портреты участников ВОВ

Школьники из Приморска исцарапали портреты участников ВОВ
Парк расположен на набережной Лебедева. Фото: pixabay.com

Им удалось избежать наказания, но лекцию от сотрудников правоохранительных органов выслушать пришлось.

Все случилось еще 11 августа в восемь часов вечера в Выборгском районе Ленинградской области. Обо всем сообщает Piter.TV, ссылаясь на АН «Оперативное прикрытие».

Полицейским рассказали о том, что неизвестные испортили два стенда с портретами участников Великой Отечественной войны. Малолетних вандалов разыскали только сейчас – ими оказались два мальчика 12 и 13 лет, которые проживают в Приморске. Они, прогуливаясь по парку Победы, не смогли удержаться и нахулиганили. Сотрудники правоохранительных органов не стали избирать для них меру пресечения.

Известно, что оба мальчика воспитываются в благополучных семьях.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что вандалы портят фотографии ветеранов в парке Победы Приморска. Сотрудница одного из ГУ Приморска обратилась в полицию.

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