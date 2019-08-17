Вандалы портят фотографии ветеранов в парке Победы Приморска

Правоохранительные органы Ленобласти проверят заявление местной жительницы.

Неизвестные испортили стенды с фотографиями мемориала в честь участников Великой Отечественной войны в Ленобласти. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовное дела.

Сотрудница одного из ГУ Приморска обратилась в полицию в пятницу 16 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 августа. Он объяснила, что кто-то испортил фотографии ветеранов ВОВ в парке Победы на наб. Лебедева. Женщина не знает точно, когда именно это произошло и назвала довольно широкий промежуток времени — от 1 до 12 августа.

Полиция Выборгского района Ленобласти пообещала провести проверку.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Берлине вандалы осквернили монумент “Родина-мать”