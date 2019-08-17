Вандалы портят фотографии ветеранов в парке Победы Приморска

Вандалы портят фотографии ветеранов в парке Победы Приморска
Парк расположен на набережной Лебедева. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Ленобласти проверят заявление местной жительницы.

Неизвестные испортили стенды с фотографиями мемориала в честь участников Великой Отечественной войны в Ленобласти. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовное дела.

Сотрудница одного из ГУ Приморска обратилась в полицию в пятницу 16 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 августа. Он объяснила, что кто-то испортил фотографии ветеранов ВОВ в парке Победы на наб. Лебедева. Женщина не знает точно, когда именно это произошло и назвала довольно широкий промежуток времени — от 1 до 12 августа.

Полиция Выборгского района Ленобласти пообещала провести проверку.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Берлине вандалы осквернили монумент “Родина-мать”

вандализм вандалы великая отечественная война ветераны приморск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть готовится к африканской чуме
Защитник Сантос высказался о переходе Малкома в “Зенит”
Петербуржец устроил ночную стрельбу по окнам жилого дома на Васильевском острове
Вандалы портят фотографии ветеранов в парке Победы Приморска
В результате драки на Некрасова в участок отправились двое ранее судимых
Женщина начала рожать на КАД, но ей помогли инспекторы ГИБДД
Злоумышленники ограбили кассу магазина в Петербурге,а также прихватили ...
Семак заблокировал трансфер Мамманы из “Зенита” в “Сассуоло”