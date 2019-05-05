В Берлине вандалы осквернили монумент “Родина-мать”

Монумент находится на территории Трептов-парка. Там покоится более 7 тысяч советских солдат, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом.

Полиция уже начала разбирательство в связи с инцидентом. Известно, что вандалы облили монумент машинным маслом. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на источник в посольстве России в Германии.

Также сообщается, что посольство держит ситуацию на контроле. Инцидент произошел 4 мая, информация была размещена на странице посольства в соцсети Facebook. Монумент символизирует скорбящую о своих сыновьях мать.

В МИД России также отметили, что больше всего возмущает такой инцидент накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцам начали раздавать георгиевские ленточки.