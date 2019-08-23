Opel сбил мужчину на переходе проспекта Славы, водитель сбежал

Opel сбил мужчину на переходе проспекта Славы, водитель сбежал
Пострадавший, по словам Ирины, находится в сознании. Фото: скриншот VK

Жительница Санкт-Петербурга Ирина К. ждет с пострадавшим прибытия служб уже 20 минут.

Молодого человека сбили на проспекте Славы в Санкт-Петербурга. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла вечером в пятницу 23 августа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. По сообщениям очевидцев, красный Opel наехал на пешехода на “зебре”, но водитель сбежал — свидетели не уточняют, уехал ли он на машине или бросил ее.

Сейчас жительница Санкт-Петербурга Елена К. рассказала в соцсети, что уже 20 минут ждет прибытия служб. Вероятно, в пятницу вечером врачи сбиваются с ног: на Санкт-Петербург опустилась ночь и идет дождь — ДТП в таких условиях происходят постоянно. Пострадавший, по словам Ирины, находится в сознании.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на трассе Петербург — Псков насмерть сбили лося.

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