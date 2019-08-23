Собака снижает риск болезней сердца у владельца

Питомец снижает стресс хозяина и заставляет себя выгуливать.

Домашние животные могут снизить у владельца риск сердечных заболеваний — особенно если человек завел собаку. Чешские ученые провели исследование среди 2 тысяч жителей города Брно.

Исследования начали в январе 2013-го и закончили в декабре 2014-го. Каждый 5 пять лет ученые собираются публиковать промежуточные результаты вплоть до 2030 года — первые уже появились в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Ученые изучили жизнь 1769 чехов без истории болезней сердца и оценили ее по семи основным показателям: массе тела, диете, физической активности, курении, кровяном давлении, холестерине и сахаре в крови.

Оказалось, что владельцы домашних животных отличаются лучшими показателями сахара и чаще соблюдают диету. Собаки, которых исследователи выделили отдельно, не только заставляют владельцев их выгуливать (гарантированная физическая активность), но и в целом улучшают психологическое здоровье хозяев, то есть снижают его стресс.

Ранее GazetaSPb сообщила, что собаки управляют людьми с помощью «щенячьих глаз».