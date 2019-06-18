“Щенячьи глаза” нужны собакам, чтобы манипулировать людьми

Эволюционный механизм развился у животного в процессе сближения с человеком.

Ученые считают, что ласковое выражение глаз собак — то что называют “щенячьи глаза” — появилось в процессе эволюции, когда человек и собака стали ближе, сообщает Daily Telegraph 18 июня. Этот механизм улучшает качество коммуникации животного и человека и даже позволяет собаке управлять хозяином.

В Портсмутском университете заявили, что “щенячий взгляд” — адаптивный механизм для выживания. Исследователи сделали такой вывод после сравнения лицевых мышц волка и собаки — двух родственных животных. Собаки намного лучше умеют поднимать брови. Выражение морд собак с поднятыми бровями и большими глазами напоминает человеку о детях, а мимика создает иллюзию общения человека и животного.

В Санкт-Петербурге, по данным Смольного, живет свыше 250 тысяч собак — плюс еще около 7 тысяч “дворняжек”. Кошек и котов при этом около миллиона — у них, вероятно, тоже есть свои собственные адаптивные механизмы.

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