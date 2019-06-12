Ученые рассказали, как дружат дельфины

Дельфины дружат так же как люди. Фото: pixabay.com

Дельфины дружат так же как люди. Фото: pixabay.com

Исследователи изучили Акулий залив, где дельфины используют губки для охоты.

Австралийские и немецкие ученые считают, что дельфины заводят дружбу на основе общих интересов, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи изучили повадки животные в Акульем заливе на западе Австралии. В этом регионе дельфины используют морские губки для кормления: рыба, которой они питаются, живет глубоко в иле и дельфины часто ранят себя, когда охотятся. Поэтому некоторые из них надевают на морды морские губки — они защищают их от повреждений или жгучих щупалец некоторых морских видов.

Эксперты проанализировали поведение 37 самцов дельфинов на базе данных за 9 лет — с 2007 по 2015 год. Оказалось, дельфины чаще проводят время с теми, кто кормится похожим способом — с губкой или без нее. Родство и другие факторы здесь отступают на задний план.

Ученые из университета Цюриха, где шло исследование, сделали вывод, что социальные связи дельфинов формируются на основе похожих черт характера — совсем как у людей. Исследователи уверены, что дружеские связи могут сохраняться десятилетиями.

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