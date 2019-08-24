Тренер Туктамышевой назвал «Зенит» эмблемой Петербурга

Алексей Мишин также поделился своим мнением касательно спорта в Санкт-Петербурге.
Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации по фигурному катанию назвал петербургский футбольный клуб своего рода спортивной эмблемой города, сообщает пресс-служба Евро-2020.
Мишин также от лица всех российских спортсменов выразил радость и желание отметить чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Также спортсмен пожелал удачи сборной России по футболу и подчеркнул, что Петербург ждет не меньший праздник, чем чемпионат мира.
С прогнозами на будущий сезон Алексей Мишин решил не торопиться, предложил подождать контрольных прокатов и первых гран-при. Которые в октябре пройдут в США.
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