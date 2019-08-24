Тренер Туктамышевой назвал «Зенит» эмблемой Петербурга

Чего ждать от нового сезона в фигурном катании пока неизвестно. Фото: Pixabay

Чего ждать от нового сезона в фигурном катании пока неизвестно. Фото: Pixabay

Алексей Мишин также поделился своим мнением касательно спорта в Санкт-Петербурге.

Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации по фигурному катанию назвал петербургский футбольный клуб своего рода спортивной эмблемой города, сообщает пресс-служба Евро-2020.

Мишин также от лица всех российских спортсменов выразил радость и желание отметить чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Также спортсмен пожелал удачи сборной России по футболу и подчеркнул, что Петербург ждет не меньший праздник, чем чемпионат мира.

С прогнозами на будущий сезон Алексей Мишин решил не торопиться, предложил подождать контрольных прокатов и первых гран-при. Которые в октябре пройдут в США.

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