Минтранс меняет ПДД из-за самокатов и сегвеев

Депутаты Государственной думы выдвинули предложение о дополнении ПДД в связи с новыми видами транспорта на дорогах – Минтранс поддержал.

Проект по дополнению Правил дорожного движения уже готов и учитывает наличие на дорогах сегвеев, моноколес, электрических самокатов и других современных видов транспорта, сообщает ТАСС. Выдвинул предложение депутат ЛДПР Ярослав Нилов, а глава ГИБДД Михаил Черников поделился положительным мнением Минтранса.

Десять дней назад 14 августа депутат Нилов обратился к Евгению Дитриху ,действующему министру транспорта России и начальнику ГИБДД с инициативой о внесении изменений в ПДД. Новые виды транспорта, такие как моноколеса, электрические самокаты, электробайки, гидроскутеры и другие средства передвижения должны быть урегулированы специальными правилами, по мнению политика.

В свою очередь глава ГИБДД Черников в ответ сообщил, что соответствующий проект уже подготовлен Минтрансом России, и в закон будут внесены поправки, учитывающие ЭМТС (электромеханические транспортные средства).

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