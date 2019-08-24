Пассажиры «Аллегро» не попадут в Петербург по электронной визе

Новый проект Минтранса ограничил пункты пропуска иностранцев на территорию РФ.

Министерство транспорта России опубликовало проект постановления Правительства Российской Федерации, где будет утвержден новый перечень пропускных пунктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на которых иностранцы смогут пройти контроль и попасть в Россию.

В новый список вошли: автомобильные пункты в Ивангороде, Торфяновке, Брусничном и Светогорске; морские: Высоцк, Морской вокзал и Пассажирский порт «Морские ворота» и аэропорт «Пулково» и пешеходная зона в Ивангороде.

Так, пассажиры из Финляндии, которые привыкли приезжать в Россию из Хельсинки на скоростном поезде «Аллегро» не смогут переезжать границу по электронным визам.

Напомним, что электронные визы для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область водятся с 1 октября 2019 года указом президента РФ Владимира Путина.

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