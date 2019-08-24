В Петербурге подвели итоги конкурса кадров

99 победителей конкурса «Мой город – мои возможности» объявил врио губернатора Александр Беглов.

Вчера 23 августа были определены победители кадрового конкурса «Мой город – мои возможности». Имена и фамилии 99 лучших из лучших со сцены назвал врио губернатора Ленобласти Александр Беглов.

Организаторы конкурса рассказали, что в финальной части состязались 249 человек, среди которых были выбраны 99 лучших. Победителям будут назначены наставники из круга самых высокопоставленных петербургских руководителей.

Также Беглов отметил, что 30 участников из победивших станут кадровым резервом Смольного. Те, кто набрал самые высокие баллы в финальной части. В будущем они получат шанс быть назначенными управленческие должности в городских и муниципальных органах управления.

Напомним, что начало конкурсу дал Александр Беглов 29 мая 2019 года.

В первом круге конкурсанты готовили эссе о собственных идеях развития Санкт-Петербурга, затем записывали видео, где рассказывали о добром деле, которое совершили и объясняли, почему именно такое. Помимо этого участники прошли тестирование на управленческие способности.

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