ГАИ погнались за нарушителем и застряли на трамвайных путях

ГАИ погнались за нарушителем и застряли на трамвайных путях
Кадр из видео, опубликованного очевидцем. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В результате оба автомобиля выстроили в очередь и забуксовали.

Сегодня ночью на улице Испытателей неподалеку от дома номер 37 и Торгово-развлекательного комплекса Миллери произошел инцидент с участим машины ГАИ и еще одного легкового автомобиля.

Предположительно, представители власти в машине ГАИ погнались за нарушителем, который проскользнул и угодил на трамвайные рельсы, где и забуксовал. Автомобиль ГАИ также повернул на рельсы и тоже застрял в нескольких метрах от первого.

Видео опубликовал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах записи видно, как колеса обоих автомобилей прокручиваются, а движения в результате не происходит.

Подробности и последствия случившегося неизвестны.

Ранее GazetaSPB сообщила о встрече «Зенита» с «Уфой» в РФЛ.

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