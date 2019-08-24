В Приморском районе серьезные пробки из-за велопробега

Местные жители пожаловались в соцсетях на большие пробки, связанные с мероприятием. Фото: vk.com/spb_today

Местные жители пожаловались в соцсетях на большие пробки, связанные с мероприятием. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 24 августа, в Приморском районе Петербург прошел велопробег «Приморская восьмерка», из-за которого автомобилисты района стояли в огромных пробках.

Велопробег в Приморском районе ограничил движение по участкам улиц Дибуновской, Савушкина, Планерной, Оптиков, Мебельной, Яхтенной, а также по участкам Мебельного проезда и Шуваловского проспекта.

Местные жители пожаловались в соцсетях на большие пробки, связанные с мероприятием.

«Приморский стоит из-за велопробега. На Савушкина через Планерную не попасть: надо ехать через переезд. Большие пробки. В пробках стоит скорая. Зато люди на велосипеде покатаются… За городом это никак не сделать?», — написал пользователь в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что велопробеги в Приморском районе и Колпино, а также посвящение в курсанты в Василеостровском районе ограничат движение в Петербурге.