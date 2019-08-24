Петербургские медики спасают жизнь пятерых младенцев из Дагестана и Чечни

Самолет МЧС транспортировал из Дагестана и Чечни пятерых тяжелобольных младенцев в Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Об этом сообщают в образовательном учреждении.

Подобная перевозка детей осуществлялась впервые. Двое из перевезенных младенцев находятся в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Во время перелета за детьми наблюдал главный неонатолог Ленобласти, заместитель главного врача СПбГПМУ по неонатологии Алексей Яковлев.

Всех детей предварительно осмотрели неонатологи и реаниматологи университета, после чего было принято решение об транспортировке трех девочек и двух мальчиков в Петербург. Возраст новорожденных составляет от 5 до 45 дней.

На данный момент сотрудники клиники Педиатрического университета оказывают всю необходимую помощь малышам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники санавиации госпитализировали в больницы семь пациентов из Ленинградской области за двое суток.