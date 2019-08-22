С начала недели вертолет санавиации семь раз вылетал в Ленобласть

С начала недели вертолет санавиации семь раз вылетал в Ленобласть
Национальная служба санитарной авиации рассказала в своей группе в соцсети "Вконтакте" об интенсивной работе 19 и 20 августа. Фото: vk.com/san.aviacia

За два дня, 19 и 20 августа, сотрудники санавиации госпитализировали в больницы семь пациентов из Ленинградской области.

Национальная служба санитарной авиации рассказала в своей группе в соцсети «Вконтакте» об интенсивной работе 19 и 20 августа. В эти дни они приняли семь заявок по всей Ленинградской области.

Так, 19 августа, вертолет санавиации вылетал по вызову четыре раза. В этот день медики транспортировали пациента с острым коронарным синдромом из Тосно. Из Волхова пациента с закрытой черепно-мозговой травмой перевезли в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Из Кировска во Всеволожск был доставлен пациент с инфарктом миокарда. А из Соснового Бора в Ленинградскую областную клиническую больницу (ЛОКБ) транспортировали тяжело травмированного человека. Бригада санавиации также вылетала на КАД, оттуда они забрали пострадавшего в ДТП и доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

А 20 августа санитарная авиация совершила три вылета. Из Тихвина в ЛОКБ по двум заявкам транспортировали пациентов с инфарктом миокарда. Из Волхова эвакуировали пациента в повторным инсультом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санавиация спасла семь пациентов из Ленобласти и Петербурга.

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