Санавиация спасла семь пациентов из Ленобласти и Петербурга

Им понадобилась срочная госпитализация в том числе с мест аварий.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем рассказали в группе «Национальной служба санитарной авиации» в социальной сети «ВКонтакте». Сразу пять вылетов пришлось совершить за пациентами в Ленинградскую область. Один человек пострадал в результате аварии в Шлиссельбурге – у него диагностировали черепно-мозговую травму. Другой тоже получил серьезные травмы в ДТП в Тосково – его доставили в больницу с переломом свода и основания черепа.

Санавиация также спасла жизни пациенту с острым коронарным синдромом и выборжанину, который находился в тяжелом состоянии. Порой жертвам аварии никак иначе не добраться до больницы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что санавиация Ленинградской области за сутки совершила три госпитализации. Вертолеты транспортировали людей с тяжелыми травмами и заболеваниями.