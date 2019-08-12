Санавиация Ленобласти за сутки совершила три госпитализации

Все вылеты были совершены 11 августа. Фото: vk.com/san.aviacia

Все вылеты были совершены 11 августа. Фото: vk.com/san.aviacia

За прошедшие сутки санитарная авиация Ленинградской области совершила три вылета. Вертолеты транспортировали людей с тяжелыми травмами и заболеваниями.

Как сообщает Национальная служба санитарной авиации, все вылеты были совершены 11 августа.

Первый вертолет совершил вылет в Тихвин, оттуда транспортировали в Ленинградскую областную больницу пациента с ишемической болезнью сердца.

Следующий маршрут был таким же, у пациента был выявлен острый коронарный синдромом. Последнего пациента с ожогами 2-3 степени доставили из Приозерска в Токсово.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пострадавшему в ДТП потребовалась госпитализация. Петербуржца забрали с КАДа, где произошла авария, на вертолете. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».