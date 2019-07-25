Пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом

Очевидцы аварии затрудняются сказать, как много человек получили травмы.

Все случилось сегодня вечером, 25 июля, на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге. Обо всем рассказали петербуржцы, которые стали очевидцами инцидента, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Непонятно, что именно там произошло, но люди пишут, что пострадала как минимум одна женщина. Чтобы доставить ее в больницу, пришлось ждать вертолет санавиации – можно предположить, что ее состояние оценивается как тяжелое. Об остальных пострадавших ничего не говорится, но вполне возможно, что они есть.

Напоминаем, что это — не первое серьезное ДТП за этот четверг. Ранее на Ям-Ижорском шоссе столкнулись два автомобили, в результате погиб один человек и пострадали три ребенка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Большом проспекте самосвал оборвал провода. От повреждений провода коротнули, возникло задымление.