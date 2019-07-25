Пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом

Пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом
Фото: https://vk.com/san.aviacia

Очевидцы аварии затрудняются сказать, как много человек получили травмы.

Все случилось сегодня вечером, 25 июля, на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге. Обо всем рассказали петербуржцы, которые стали очевидцами инцидента, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Непонятно, что именно там произошло, но люди пишут, что пострадала как минимум одна женщина. Чтобы доставить ее в больницу, пришлось ждать вертолет санавиации – можно предположить, что ее состояние оценивается как тяжелое. Об остальных пострадавших ничего не говорится, но вполне возможно, что они есть.

Напоминаем, что это — не первое серьезное ДТП за этот четверг. Ранее на Ям-Ижорском шоссе столкнулись два автомобили, в результате погиб один человек и пострадали три ребенка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Большом проспекте самосвал оборвал провода. От повреждений провода коротнули, возникло задымление.

дтп кад пострадавшая
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Словения выдала Петербургу мужчину, пытавшегося украсть автомобиль
Дольщики «Норманна» объявили бессрочную голодовку
Пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом
Повара из Петербурга наградили за обезоруживание агрессивного дагестанца
На Большом проспекте самосвал оборвал провода
В Петербурге арестовали подозреваемого в организации мошенничества со ...
Ширвиндт разводится с женой, с которой прожил 30 лет
Пассажиров доставят из Симферополя резервным бортом