На Большом проспекте самосвал оборвал провода

Сегодня во второй половине дня на Петроградской стороне самосвал, ехавший довольно быстро с поднятым кузовом, задел и оборвал линию электропередачи.

Об этом инциденте петербуржцы рассказали Piter.tv. Водитель повредил коммуникации 25 июля на Большом проспекте возле дома №90. От повреждений провода коротнули, возникло задымление. Возле места происшествия возникла пробка, и движение оказалось парализовано от Петропавловского моста до Каменноостровского проспекта.

С большегрузами весьма часто приключаются какие-то неприятности. Две недели назад в Gazeta.SPb сообщалось, что самосвал смял внедорожник на Токсовском шоссе, еще месяцем ранее подобная машина прилегла Мурманском шоссе, а в начале июня самосвал перевернулся возле площади Репина.