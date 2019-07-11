Самосвал смял внедорожник на Токсовском шоссе

На месте работают медики, данные о пострадавших уточняются.

Самосвал Mercedes и внедорожник Mitsubishi столкнулись на Токсовском шоссе. Информация о пострадавших уточняется.

Авария произошла в Кузьмолово в четверг 11 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях. На место приехали сотрудники дорожной полиции и машина “Скорой помощи”. Свидетели опубликовали видео с места событий: видно, что грузовой автомобиль смял бок Mitsubishi, который, возможно, выполнял разворот. Пока нет точных данных о пострадавших. На место аварии образовалась пробки, машинам приходится объезжать участников ДТП по встречной полосе.

Вчера в Ленинградской области на дорогах пострадали 30 человек — этот показатель намного выше обычных ежедневных. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что число пострадавших на дорогах региона превысило показатель 9 июля в 6 раз.