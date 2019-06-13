На Мурманском шоссе прилег самосвал

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель не пострадал и отделался легким испугом.

Инцидент случился сегодня днем, 13 июня, на Мурманском шоссе неподалеку от поселка Синявино-2. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Они пишут, что самосвал марки «Мерседес» каким-то образом оказался в кювете, в результате чего перевернулся на бок. Люди считают, что водитель не смог справиться с управлением. Он, к слову, чувствует себя хорошо – травм у него не обнаружено.

«Поставьте свечку все, кто не ехал рядом в этот момент. Была бы братская могила. Сейчас этот испуганный ломанётся отбивать долг. Круглосуточно. И в конце концов уснёт за рулём»,

— считает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция разыскивает водителя машины с прицепом, совершившего смертельное ДТП на КАД. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Hyundai Solaris получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп мурманское шоссе
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФК «Зенит» поздравил Антона Заболотного с днем рождения
Праздники пустят “Тройку” на неделю через цирк
Более половины россиян покупают товары только по акции
На Мурманском шоссе прилег самосвал
На теплоходе музыка играла, а еще продавали алкоголь без лицензии
Назначен начальник полиции Кронштадтского района
Антимонопольщики разоблачили «спортивный» картель
Александр Кокорин не сможет покинуть колонию по УДО