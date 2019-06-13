На Мурманском шоссе прилег самосвал

Водитель не пострадал и отделался легким испугом.

Инцидент случился сегодня днем, 13 июня, на Мурманском шоссе неподалеку от поселка Синявино-2. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Они пишут, что самосвал марки «Мерседес» каким-то образом оказался в кювете, в результате чего перевернулся на бок. Люди считают, что водитель не смог справиться с управлением. Он, к слову, чувствует себя хорошо – травм у него не обнаружено.

«Поставьте свечку все, кто не ехал рядом в этот момент. Была бы братская могила. Сейчас этот испуганный ломанётся отбивать долг. Круглосуточно. И в конце концов уснёт за рулём»,

— считает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция разыскивает водителя машины с прицепом, совершившего смертельное ДТП на КАД. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Hyundai Solaris получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.