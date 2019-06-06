Водитель самосвала не справился с управлением на площади Репина и перевернулся на дороге (видео)

На место прибыли сотрудники полиции и допрашивают водителя грузового транспорта. Фото: https://vk.com/spb_today

На место прибыли сотрудники полиции и допрашивают водителя грузового транспорта. Фото: https://vk.com/spb_today

Как сообщаются очевидцы события, водитель на вид очень уставший.

О дорожно-транспортном происшествии в Адмиралтейском районе Петербурга сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”. Самосвал Volvo, за рулем которого находился 44-летний водитель, перевернулся на проезжую часть. В результате пострадала одна машина, она оказалась под самосвалом.

Также стало известно, что у водителя стаж за рулем с 1994 года.

“Водитель 44 лет, на вид очень уставший, стаж с 1994 года, не справился с управлением и допустил опрокидывание т/с Volvo”, — сообщают свидетели.

На место прибыли сотрудники полиции и допрашивают водителя грузового транспорта.

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