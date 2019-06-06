На Васильевском острове из-за жары расплавились трамвайные пути (видео)

На видео можно увидеть, что с левой стороны на путях поднялся слой асфальта. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

На видео можно увидеть, что с левой стороны на путях поднялся слой асфальта. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Движение трамваем временно приостановлено.

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”. Подписчики группы “ДТП и ЧП. Петербург” сообщают около 16:00, что на среднем проспекте Васильевского острова временно не идут трамваи.

Трамвайные пути деформировались из-за высокой жары, сообщают очевидцы. На видео можно увидеть, что с левой стороны на путях поднялся слой асфальта, который мешает трамваям ехать дальше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодняшний день претендует на звание самого жаркого с начала 2019 года. Уже к полудню четверга, 6 июня, ртуть в термометрах превысила отметку 27 градусов, к двум часам дня ожидается более 30 градусов. Причиной такой жары является антициклон, который уже начал уходить на юго-восток в сторону Москвы.

Видео: https://vk.com/spb_today