Петербург ждет самый жаркий день с начала 2019 года

Сегодняшний день претендует на звание самого жаркого с начала 2019 года. Уже к полудню четверга, 6 июня, ртуть в термометрах превысила отметку 27 градусов, к двум часам дня ожидается более 30 градусов. Причиной такой жары является антициклон, который уже начал уходить на юго-восток в сторону Москвы.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день пройдет без осадков. Ветер южный, умеренный.

Температура воздуха днём будет достигать 31 градуса в Петербурге и 26 градусов выше ноля в Ленобласти.

Атмосферное давление днем будет мало меняться и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что спасатели рассказали об аномальной жаре в Петербурге. Спасатели советуют беречь прохладу в доме – для этого нужно закрывать окна и закрывать окна ставнями или плотными шторами, чтобы уберечься от прямых солнечных лучей.