Спасатели рассказали об аномальной жаре в Петербурге

Воздух прогреется до плюс 31 градуса.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Сотрудники МЧС предупреждают петербуржцев о высокой температуре в ближайшие дни и рассказывают, как защититься от жары.

Уточняется, что столбик поднимется до отметки в 31 градус уже в четверг. Это выше среднесуточного значения примерно на семь градусов. Спасатели советуют беречь прохладу в доме – для этого нужно закрывать окна и закрывать окна ставнями или плотными шторами, чтобы уберечься от прямых солнечных лучей.

Стоит также прятаться от жары в тени и как можно меньше бывать на улице. Специалисты просят носить головные уборы и солнцезащитные очки, а также не оставлять животных и детей на пекле, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти предупреждают о возможных пожарах из-за жары. Спасатели рассказали, что из-за ожидаемого резкого потепления повысят класс опасности. В теплую погоду увеличивается количество пожаров в том числе из-за вылазок ленинградцев на шашлыки в лес, уверяют эксперты. Любителей отдыха на свежем воздухе просят поменьше жечь костры или же хорошо их тушить.