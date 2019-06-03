В Ленобласти предупреждают о возможных пожарах из-за жары

Жителей региона просят тщательно тушить костры на природе.

Спасатели рассказали, что из-за ожидаемого резкого потепления повысят класс опасности. В теплую погоду увеличивается количество пожаров в том числе из-за вылазок ленинградцев на шашлыки в лес, уверяют эксперты. Любителей отдыха на свежем воздухе просят поменьше жечь костры или же хорошо их тушить.

Синоптики тем временем обещают, что с каждым днем в Ленинградской области будет становится все теплее. Уже в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 31 градуса. На пятое и шестое июня придутся самые жаркие дни, так что ожидается третий класс пожароопасности.

Напоминаем, что настоящее лето пришло и в Санкт-Петербург – горожанам также обещают жаркие деньки после затяжных дождей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Савушкина ночью 15 спасателей тушили пожар в жилой квартире. Спасатели выехали на место происшествия. Всего для ликвидации пожара задействовали 15 спасателей и 4 единицы техники. На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Пламя распространилось на 4 квадратных метра.