На Савушкина ночью 15 спасателей тушили пожар в жилой квартире

Пожарные около двух часов пытались ликвидировать возгорание в двухкомнатной квартире в Приморском районе.
Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило около 03:15, передают в ГУ МЧС по Петербургу. Стало изветсно, что горит жилая квартире в доме 115 по улице Савушкина в Приморском районе Петребурга.
Спасатели выехали на место происшествия. Всего для ликвидации пожара задействовали 15 спасателей и 4 единицы техники. На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Пламя распространилось на 4 квадратных метра.
Ликвидировать возгорание и очаг удалось около 05:12.
По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали.
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