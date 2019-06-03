На Савушкина ночью 15 спасателей тушили пожар в жилой квартире

По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Пожарные около двух часов пытались ликвидировать возгорание в двухкомнатной квартире в Приморском районе.

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило около 03:15, передают в ГУ МЧС по Петербургу. Стало изветсно, что горит жилая квартире в доме 115 по улице Савушкина в Приморском районе Петребурга.

Спасатели выехали на место происшествия. Всего для ликвидации пожара задействовали 15 спасателей и 4 единицы техники. На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Пламя распространилось на 4 квадратных метра.

Ликвидировать возгорание и очаг удалось около 05:12.

По информацию спасателей, сведения о пострадавших не поступали.

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