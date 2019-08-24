В Кремле рассказали об отставке посла в Великобритании

Песков заверил, что это никак не связано с ухудшением отношений между странами.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Обо всем рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля заверил, что отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко – это ротация глав дипломатических представительств. Песков подчеркнул, что это не значит, что Россия и Великобритания перестали сотрудничать. Получается, инцидент не стоит рассматривать как политическое заявлением.

Напоминаем, что Александр Яковенко занимал свой пост на протяжении восьми лет. Сейчас он возвращается в Россию и чем займется- непонятно. Его должность временно займет Иван Володин.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что США откроют консульство в Гренландии. В письме говорится, что восстановление консульства на острове является частью госплана по увеличению присутствия США в Арктике. Также отмечается, что Штаты имеют стратегическую заинтересованность в укреплении отношений в Арктическом регионе.