США откроют консульство в Гренландии

Вашингтон намерен открыть консульство Соединенных Штатов в Гренландии. Об этом говорится в документе, направленном Госдепартаментом США в комитет сената по международным отношениям.

Государственный департамент намерен открыть генконсульство США в Гренландии. Планируется, что оно начнет работать в следующем году в столице Гренландии Нууке. Ою этом сообщает Associated Press.

В письме говорится, что восстановление консульства на острове является частью госплана по увеличению присутствия США в Арктике. Также отмечается, что Штаты имеют стратегическую заинтересованность в укреплении отношений в Арктическом регионе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Трамп хочет купить Гренландию и сделать ее снова великой. Крупнейший в мире остров может позволить США усилить влияние в Арктике. Администрация президента США Дональда Трампа готова была предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за бессрочное владение Гренландией.