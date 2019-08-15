Трамп хочет купить Гренландию и сделать ее снова великой

Сделка с Данией усилит военное влияние США в Арктике.

Дональд Трамп хочет купить Гренландию. Крупнейший в мире остров может позволить США усилить влияние в Арктике.

Трамп якобы обсуждал вопрос покупки с советникам, сообщает Wall Street Journal, и даже якобы попросил юридически изучить вопрос. Пока неясно, насколько серьезно Трамп рассматривает перспективу сделки с Данией, которой сейчас принадлежит территория.

Америка пыталась купить у Дании остров после 1945 года — тогда президент Трумэн готов был заплатить королевству $100 млн, но датчане отказались.

Площадь острова составляет 2 млн 130,8 тысяч км2 — сравнима с размерами Мексики. Население острова составляло около 17 тысяч человек в 2015 году, при этом большую часть населения составляют гренландские эскимосы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Трамп посчитал свои убытки за время президентства.