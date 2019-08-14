Трамп посчитал собственные убытки за время президентства

Глава Америки уверяет, что его должность стоила ему как минимум трех миллиардов долларов.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. С таким заявление выступил президент США Дональд Трамп, передает телеканал NBC.

Он заявил, что президентство стоило ему от трех до пяти миллиардов долларов, но его это мало волнует.

«Вы знаете, если вы состоятельны, это не имеет никакого значения. Я просто хочу отлично справляться с работой»,

— поделился глава страны.

Дело в том, заявил Трамп, что огромная часть денег тратилась на суды – на него чуть ли не каждый день подают иски.

При этом в Америке отметили, что заявление президента невозможно проверить, так как никто не видел его налоговые декларации. Есть мнение, что Трамп значительно преувеличивает свою состоятельность.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп верит, что Зеленский и Путин смогут договориться. Трамп назвал Зеленского прекрасным разумным человеком, который хочет мира в своей стране.