Трамп верит, что Зеленский и Путин смогут договориться

Глава Америки убежден, что президент Украины для этого достаточно разумен.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Своим мнением поделился президент Америки Дональд Трамп, передают РИА Новости. Он заявил, что глава Украины сможет договориться с главой России Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

Трамп назвал Зеленского прекрасным разумным человеком, который хочет мира в своей стране.

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать»,

— поделился он с журналистами.

Напоминаем, что Украина считает Россию «страной-агрессором» из-за ситуации, сложившейся в Донбассе. Страна убеждена, что Москва вмешивается в политику другого государства. Путин же уверяет, что Россия мечтает о преодолении Украиной политического и экономического кризиса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Зеленский убежден, что Крым вернется в состав Украины. Также глава Украины выразил надежду, что его страну будут ждать только счастливые дни.