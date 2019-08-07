Зеленский убежден, что Крым вернется в состав Украины

Зеленский убежден, что Крым вернется в состав Украины
Фото: Скриншот "ТСН"

Он заявил, что знает об этом абсолютно точно.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал 7 августа во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре. Полуостров, думает глава государства, вернется в состав Украины и в этом он не сомневается.

«В целом, я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется»,

— цитирует Зеленского УНИАН.

Также глава Украины выразил надежду, что его страну будут ждать только счастливые дни.

Напоминаем, что Крым присоединился к России в 2014 году, что вызвало неодобрение у руководства европейских стран. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос закрыт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский попросил Путина повлиять на ДНР. Четыре украинских солдата погибли в Донбассе: Украина уверена, что их обстреляли силы ДНР. Донецк опровергает эти заявления — власти самопровозглашенной республики считают, что солдаты погибли вне зоны поражения орудиями ДНР.

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