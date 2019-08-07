Зеленский попросил Путина повлиять на ДНР

Четыре украинских солдата погибли в Донбассе.

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину утром в среду 7 августа. Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе.

Четыре украинских солдата погибли в Донбассе: Украина уверена, что их обстреляли силы ДНР. Донецк опровергает эти заявления — власти самопровозглашенной республики считают, что солдаты погибли вне зоны поражения орудиями ДНР.

Зеленский заявил, что срочно позвонил Путину и попросил повлиять на “ту сторону”. Президенты разговаривали “долго”, по словам украинского лидера. Кроме этого Зеленский поднял вопрос о пленных моряках.

Это второй телефонный разговор Путина и нового президента Украины, первый состоялся 11 июля и тоже по инициативе Украины. Зеленский вступил в должность лидера 20 мая. Комментируя первый контакт, президент Украины заявил, что “не упадет с головы корона” обсуждать с Путиным возвращение моряков домой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что как в Кремле и на Украине оценили первый контакт Путина и Зеленского.