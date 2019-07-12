Как Песков и Зеленский оценили разговор президентов России и Украины

Первый контакт президентов РФ и Украины прошел в четверг. Фото: putin.kremlin.ru
Первый контакт президентов РФ и Украины прошел в четверг. Фото: putin.kremlin.ru

Главной темой стало обсуждение судьбы украинских моряков, плененных в Керченском проливе.

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые созвонились в прошедший четверг 11 июля. Президенты России и Украины 20 минут обсуждали деловые вопросы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что разговор оказался прагматичным. По его словам, лидеры поговорили об освобождении моряков Украины, плененных в ходе Керченского инцидента и журналиста Вышинского, которого в Украине обвинили в торговле оружием и госизмене. Путин и Зеленский обсуждали и “нормандские” переговоры, но не в расширенном составе, то есть без США и Великобритании.

Сам Зеленский на встрече с матерями плененных моряков в Кривом Роге заявил, что его основной вопрос Путину касался именно освобождения пленных моряков. Именно администрация Украины связалась с Кремлем — и Зеленский заявил, что у него “корона не упадет” договариваться о судьбе украинских граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс так, как предложил Зеленский.

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