Как Песков и Зеленский оценили разговор президентов России и Украины

Главной темой стало обсуждение судьбы украинских моряков, плененных в Керченском проливе.

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые созвонились в прошедший четверг 11 июля. Президенты России и Украины 20 минут обсуждали деловые вопросы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что разговор оказался прагматичным. По его словам, лидеры поговорили об освобождении моряков Украины, плененных в ходе Керченского инцидента и журналиста Вышинского, которого в Украине обвинили в торговле оружием и госизмене. Путин и Зеленский обсуждали и “нормандские” переговоры, но не в расширенном составе, то есть без США и Великобритании.

Сам Зеленский на встрече с матерями плененных моряков в Кривом Роге заявил, что его основной вопрос Путину касался именно освобождения пленных моряков. Именно администрация Украины связалась с Кремлем — и Зеленский заявил, что у него “корона не упадет” договариваться о судьбе украинских граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс так, как предложил Зеленский.