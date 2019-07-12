Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс по предложению Зеленского

Госдеп заявил об отсутствии у РФ политической воли как препятствия "Минску". Фото: pixabay.com

Госдеп заявил об отсутствии у РФ политической воли как препятствия "Минску". Фото: pixabay.com

Представитель Госдепартамента заявил, что Украина посильно выполняет Минские соглашения.

Госдепартмент США без энтузиазма воспринял предложение Зеленского расширить состав стран, участвующих в переговорах по поводу ситуации на юго-востоке Украины. В Госдепе считают, что Минским соглашениям мешает отсутствие политической воли у РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.

В Госпедепартаменте считают, что Украина посильно выполняет Минские соглашения, но изменения состава стран, участвующих в обсуждении, не помогут претворению их в жизнь.

Владимир Путин 11 июля заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но встречу глав стран нужно хорошо подготовить, а в Украине должны выбрать депутатов парламента.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Зеленский предложил люстрировать Порошенко.