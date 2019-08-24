В Выборгском районе в ДТП погиб автомобилист

Мужчина сидел за рулем автомобиля, когда врезался в дерево. В салоне также находилась пассажирка.

Все случилось еще утром 24 августа, но подробности стали известны только сейчас. Обо всем рассказали в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 19-м километре дороги Рощино-Цвелодубово в Выборгском районе. За рулем автомобиля сидел мужчина 1990 года рождения, после столкновения с деревом он скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей.

Пассажирка получила серьезные травмы, за ее жизнь борются врачи. Чтобы вызволить ее из-под груды металла, спасателям пришлось распиливать корпус автомобиля. Как именно все случилось и почему – непонятно. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пьяный водитель влетел в столб в Калининском районе. Авария произошла на пересечении Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта в Калининском районе Санкт-Петербурга. Человек уверяет, что «Форд» влетел в столб из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.