Пьяный водитель влетел в столб в Калининском районе

Пока что официальных данных о ДТП не поступало, но подробностями успели поделиться очевидцы.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 24 августа. Обо всем рассказал человек, видевший все своими глазами. Информацией он поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта в Калининском районе Санкт-Петербурга. Человек уверяет, что «Форд» влетел в столб из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Получил ли он травмы – непонятно, но вот машина выглядит крайне помято.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Васильевском острове водитель скрылся с места ДТП. Каршеринговый автомобиль выглядит не очень, а вот последнего пользователя «Юдрайва» нигде не видно – он скрылся с места. ДПС также отсутствует. Пользователи тут же предложили варианты, как можно предотвратить подобные случаи.