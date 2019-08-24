Пьяный водитель влетел в столб в Калининском районе

Пьяный водитель влетел в столб в Калининском районе
Водитель был якобы пьян. Фото: https://vk.com/spb_today

Пока что официальных данных о ДТП не поступало, но подробностями успели поделиться очевидцы.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 24 августа. Обо всем рассказал человек, видевший все своими глазами. Информацией он поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта в Калининском районе Санкт-Петербурга. Человек уверяет, что «Форд» влетел в столб из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Получил ли он травмы – непонятно, но вот машина выглядит крайне помято.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Васильевском острове водитель скрылся с места ДТП. Каршеринговый автомобиль выглядит не очень, а вот последнего пользователя «Юдрайва» нигде не видно – он скрылся с места. ДПС также отсутствует. Пользователи тут же предложили варианты, как можно предотвратить подобные случаи.

автомобиль дтп калининский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онищенко перечислил основные причины ожирения россиян
В Кремле рассказали об отставке посла в Великобритании
Стало известно, кто из звезд не может рассчитаться с долгами
Пьяный водитель влетел в столб в Калининском районе
Очевидцы делятся впечатлениями о мотопробеге в центре Петербурга
Бузова ответила хейтерам на обвинения о злоупотреблении алкоголем
Экс-король Испании перенес операцию на сердце
Женщина подала на развод из-за слишком заботливого мужа