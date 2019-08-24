На Васильевском острове водитель скрылся с места ДТП

На Васильевском острове водитель скрылся с места ДТП
Автомобиль стоит в одиночестве посреди улицы. Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина, который сидел за рулем «Юдрайва», куда-то пропал.

Все случилось сегодня вечером, 24августа, на Васильевском острове. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Среднего проспекта В.О. и Тучкова переулка. Как именно все случилось – не уточняется, также неясно, как себя чувствует водитель. Каршеринговый автомобиль выглядит крайне помято, а вот последнего пользователя «Юдрайва» нигде не видно – он скрылся с места. ДПС также отсутствует.

«Надо оборудовать каршеринговые тачки автоматической блокировкой дверей при ДТП, чтоб не разбегались. В крайнем случае спасатели вынут», — предложил один из пользователей. Дело в том, что такие машины довольно часто попадают в аварии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Дунайском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист. Мужчина остался жив, ему вызвали карету скорой помощи. Каковы последствия аварии – пока не уточняется.

вальевский остров дтп
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