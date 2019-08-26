Пятнадцатая страна отозвала признание независимости Косово

Глава МИД подтвердил, что уже 15 стран отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Фото: pixabay

Глава МИД подтвердил, что уже 15 стран отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Фото: pixabay

Государство Западной Африки Того стало пятнадцатой по счету страной, отозвавшей признание независимости Косово, об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Такое решение приняли в Того 28 июня, в день сербского национального праздника Видовдан, посвященный годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами.

Глава МИД подтвердил, что уже 15 стран отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.

Ранее признание Косово отозвали Центральноафриканская Республика, Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Вучич признал, что Сербия потеряла контроль над Косово.