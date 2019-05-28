Вучич признал, что Сербия потеряла контроль над Косово

Косово заявило о независимости в 2008 году. Фото: Google.Maps

Косово заявило о независимости в 2008 году. Фото: Google.Maps

Президент страны склоняется к установлению дружеских отношений с соседями.

Александр Вучич, президент Сербии, заявил парламенту, что правительство страны не контролирует происходящее в Косово. Лидер страны считает, что необходимо решить, как дальше строить отношения с регионом.

Вучич заявил, что правительство Сербии не может обманывать себя и население и повторять, что ситуация находится под контролем. Сам он склоняется к установлению дружеских отношений с Косово.

Президент подчеркнул, что страна потеряла часть территории и понесла серьезные убытки. Обращение заслушали 156 депутатов из 250: оппозиционные партии объявили заседанию бойкот.

Парламент Косова заявил о независимости от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году. На территории региона сохраняется напряженность между сербами и албанцами.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Трамп подарил императору Японии альт.