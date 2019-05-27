Трамп подарил императору Японии Нарухито скрипичный альт

Президент США Дональд Трамп подарил императору Японии Нарухито скрипичный альт. Об этом сообщает Japan Times.

По данным издания, инструмент представляет собой ручную работу мастера из Чарльстоне (Западная Вирджиния), которая была выполнена в 1983 году. В дополнение к инструменту Трамп вручил императору фотографию американского композитора XX века Аарона Коплэнда.

В ответ Нарухито подарил Трампу голубую вазу из фарфора, а его жене — шкатулку, украшенную золотом.

Встреча лидеров Японии и США прошла сегодня, 27 мая, в императорском дворце в Токио.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт.

По словам украинского бизнесмена, Киев мог бы пойти по сценарию Греции или Аргентины, которые ранее объявить дефолт по внешним долгам. Коломойский также отметил, что если украинская сторона не выполнит внешние обязательства, то ей нечего будет опасаться. В пример олигарх привел Афины и Буэнос-Айрес, которые реструктурировали долги и у них «всё в порядке».