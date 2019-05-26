Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Президент Украины Владимир Зеленский должен объявить дефолт по внешним долгам и отклонить программу МВФ по жесткой экономии. Об этом в интервью Financial Times заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после нескольких лет жизни за границей.

По словам украинского бизнесмена, Киев мог бы пойти по сценарию Греции или Аргентины, которые ранее объявить дефолт по внешним долгам.

Коломойский также отметил, что если украинская сторона не выполнит внешние обязательства, то ей нечего будет опасаться. В пример олигарх привел Афины и Буэнос-Айрес, которые реструктурировали долги и у них «всё в порядке».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Зеленский требует освобождения Россией моряков по решению трибунала ООН.

Кремль сообщил в ООН о том, что не примет участия в слушаниях по керченскому происшествию.