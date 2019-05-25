Зеленский требует освобождения Россией моряков по решению трибунала ООН

Избранный президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что исполнение Россией утверждения Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей, может привести к «таянию льда» между Киевом и Москвой.

Зеленский уверен, если Кремль выполнит требование трибунала, то это будет являться «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной». Обо всем этом Владимир Зеленский написал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

— Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, — сообщил в своем посте украинский глава государства.

Также Зеленский дописал, видимо, от лица народа, что «очень ждем наших ребят дома».

Ранее сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву велел Российской Федерации освободить военные корабли и моряков Украины, которых в прошлом году поймали в Керченском проливе за нарушение границ РФ. Кремль сообщил в ООН о том, что не примет участия в слушаниях по керченскому происшествию.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что украинцы уже хотят отправить Зеленского в отставку.