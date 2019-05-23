Украинцы уже хотят отправить Зеленского в отставку

Фото: https://www.facebook.com/zelenskiy95
Фото: https://www.facebook.com/zelenskiy95

Граждане собрали необходимое для рассмотрения петиции количество голосов.

Об этом стало известно сегодня, 23 мая. На данный момент отставки президента Украины Владимира Зеленского хотят более 32 тысяч человек. Для того, чтобы ее приняли во внимание, нужно было собрать всего 25 тысяч подписей, передают РИА Новости.

Петиция, о которой идет речь, была опубликована на сайте президента 22 мая. Зеленского просят немедленно покинуть свой пост. Авторы текста уверяют, что многие голосовали за нынешнего главу Украины из желания протеста. При этом они напоминают, что Зеленский не давал никаких четких обещаний о своих действиях на посту.

Также в петиции сказано, что народ уже разочарован сделанным выбором. Представители штаба президента отметили, что Зеленский прокомментирует недовольства совсем скоро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владимир зеленский украина
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Украинцы уже хотят отправить Зеленского в отставку