Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

Команда Владимира Зеленского опубликовала видео первого появления нового главы государства в Администрации президента Украины, в котором он делится со зрителями своими впечатлениями о кресле предшественника — Петра Порошенко.

В среду, 22 мая, видео было опубликовано на канале «Зе! Президент» в YouTube.

На видео новоизбранный президент подходит к креслу своего предшественника Порошенко, садится в него и со словами «неудобно» слушает в свой адрес аплодисменты.

«Я вот сижу и думаю, когда мы переедем», — говорит Зеленский, собравшимся за столом в президентском кабинете соратникам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Зеленский проведет референдум о переговорах с Россией. Также на референдум хотят вынести вопрос о достижении мирных договоров с Россией.