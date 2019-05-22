Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео "Зе Президент Слуга Народу"

Команда Владимира Зеленского опубликовала видео первого появления нового главы государства в Администрации президента Украины, в котором он делится со зрителями своими впечатлениями о кресле предшественника — Петра Порошенко.

В среду, 22 мая, видео было опубликовано на канале «Зе! Президент» в YouTube.

На видео новоизбранный президент подходит к креслу своего предшественника Порошенко, садится в него и со словами «неудобно» слушает в свой адрес аплодисменты.

«Я вот сижу и думаю, когда мы переедем», — говорит Зеленский, собравшимся за столом в президентском кабинете соратникам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Зеленский проведет референдум о переговорах с Россией. Также на референдум хотят вынести вопрос о достижении мирных договоров с Россией.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
владимир зеленский петр порошенко украина
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