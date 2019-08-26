Пострадавших в ДТП на КАД у съезда на Кронштадт забирали вертолетом

Спасатели МЧС Санкт-Петербурга вырезали автомобилистов из искореженных машин.

Серьезное ДТП произошло на кольцевой дороге Санкт-Петербурга. На 15-ом км внешней стороны КАД столкнулись Nissan и Volkswagen.

Авария произошло около 10:30 в Кронштадтском районе Петербурга утром в понедельник 26 августа, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. На место прибыла пожарная машина и пять спасателей — им пришлось вырезать пострадавших из искореженных автомобилей.

Очевидцы в социальных сетях рассказали что движение на участке, в том числе съезд с КАД на Кронштадт, перекрыли как минимум на полчаса — пробка достигла длины в 5 км. На трассу сел вертолет санитарной авиации, куда погрузили пострадавших. Сейчас движение открыли по всем направлениям и затор начинает “рассасываться”.

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