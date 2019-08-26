Под Володарским мостом каршеринг опрокинул бетономешалку

На месте скорая и реанимация. Фото: vk.com/spb_today

На месте скорая и реанимация. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы сегодня ночью, 26 августа, произошло ДТП с участием каршеринга. Авария случилась на Октябрьской набережной, под Володарским мостом.

«Не поделили дорогу каршеринг и бетономешалка», — пишет очевидец.

На место уже прибыли скорая помощь, реанимация и две пожарных машины.

Об этом стало известно в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото видно, что в результате инцидента грузовой автомобиль занял две полосы из трех.

В комментариях к записи люди жалуются, что большинство пользователей каршеринга ведут себя неуважительно к другим участникам движения.

Информации о пострадавших не сообщается.

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