Под Володарским мостом каршеринг опрокинул бетономешалку

Под Володарским мостом каршеринг опрокинул бетономешалку
На месте скорая и реанимация. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы сегодня ночью, 26 августа, произошло ДТП с участием каршеринга. Авария случилась на Октябрьской набережной, под Володарским мостом.

«Не поделили дорогу каршеринг и бетономешалка», — пишет очевидец.

На место уже прибыли скорая помощь, реанимация и две пожарных машины.

Об этом стало известно в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото видно, что в результате инцидента грузовой автомобиль занял две полосы из трех.

В комментариях к записи люди жалуются, что большинство пользователей каршеринга ведут себя неуважительно к другим участникам движения.

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Санкт-Петербурге обсудят переобучение сотрудников.

володарский мост дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росстат назвал регион России, где в ближайшие годы мужчин окажется больше, ...
Телеканал «ЛенТВ24» начал работу на 21-ой кнопке
Заказывающий шаверму росгвардеец Ульяновска не пресек правонарушение
Под Володарским мостом каршеринг опрокинул бетономешалку
В Санкт-Петербурге обсудят переобучение работников
Зеленский заявил о покорении Дюнкерка украинскими казаками
Бюст Юрия Гагарина открыли в американском Кливленде
Пятнадцатая страна отозвала признание независимости Косово